Политолог Соловейчик перечислил причины коммунальных аварий в Северной столице

Сегодня, 14:32

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Политолог Соловейчик перечислил причины коммунальных аварий в Северной столице
Фото из открытых источников

В Петербурге с приходом зимы регулярно происходят аварии на теплотрассах, из-за чего горожане остаются без отопления. Причиной тому может являться коррупция и нехватка соответствующих бюджетных программ, заявил представитель движения гражданских инициатив и политолог Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что данная проблема фиксируется в Северной столице на протяжении нескольких лет, доставляя местным жителям дискомфорт. Однако Смольный не спешит ее решать.

«Зима пришла — рвутся трубы: это уже дурная, но неизменная примета наступления холодов. Как начинается отопительный сезон, так рвутся трубы. Причина здесь – в изношенности инженерных коммуникаций, но не только», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил про так называемое «трубное дело». Тогда чиновники Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного совместно с бизнесменами при ремонте использовали бывшие в употреблении трубы вместо новых. Правоохранители задержали подозреваемых и возбудили уголовное дело. При этом сразу же заменить те теплосети, что были положены, не удалось. 

Так, их заменяют по мере «разрывов». Несмотря на то, что Петербург является одним из самых богатых регионов РФ, губернатор Александр Беглов и его команда неохотно выделяют средства на решение данной проблемы.

«Общий износ инженерных коммуникаций налицо, требуются специальные средства, специальные бюджетные программы. Деньги на это, к сожалению, из года в год если и находятся, то, как мы видим по новым авариям, в недостаточном количестве», — подытожил Соловейчик.

Отметим, что инженерные сети находятся в аварийном состоянии, а темпы замены изношенных участков недостаточны. В связи с этим с наступлением холодов происходят коммунальные аварии.

Ранее СМИ писали, что детсады Петербурга массово остаются без отопления. Родители воспитанников жалуются, что дети замерзают в помещении и простывают, а Смольный даже не предоставил учреждениям обогревателей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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