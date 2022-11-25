Корпорация «Туризм РФ» вложит 100 млн рублей в престижный «Клуб 19» в Горской для «своих» губернатора Беглова

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Федеральная корпорация «Туризм РФ» в качестве материальной поддержки намерена вложить 100 млн рублей в строительство престижного яхт-клуба для губернатора Петербурга Александра Беглова и его окружения. Этот объект планируют создать на территории бывшей промзоны «Горская». Эксперты допускают вероятность того, что в самой госструктуре не знают, куда именно пойдут эти государственные деньги.
Ранее сообщалось, что на территории нового элитного комплекса «Клуб 19» будут 18 коттеджей, одна резиденция и другие объекты, включая стоянку для яхт. Отдельно стоит отметить, что изначально программа развития этой промышленной зоны была совсем другой. На ПМЭФ-2021 чиновники из команды губернатора Александра Беглова заключили соглашение с компанией «Мегалайн», по которому здесь должен был появиться масштабный IT-кластер.
Правда, позже Смольный в одностороннем порядке разорвал соглашение с «Мегалайном», хотя компания уже вложила в проект около 200 млн руб. В рамках ПМЭФ-2022 власти Северной столицы заключили новое соглашение с другим инвестором - «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». Правда, новый проект – это только ширма для возведения дорогого и частного «Клуба -19», считают СМИ. Неудивительно, что и строительством этого комплекса, скорее всего, займется «Газпром Трансгаз СПб», в совет директоров которого входит зять Александра Беглова Павел Белов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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