Водители «лазурных» автобусов продолжают удивлять петербуржцев своим «профессионализмом» за рулем

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Водители новых автобусов от Смольного удивляют петербуржцев своим «профессионализмом» и «безопасным» стилем вождения. Так, горожанам удалось заснять человека, который управлял автобусом, закинув ногу на приборную панель.
В комментариях пользователи стали активно высказываться о ситуации. Они подчеркнули, что подобное поведение угрожает безопасности пассажиров.
Подобные случаи происходят с пугающей регулярностью. Журналисты ранее составили подборку из водительских «трюков» за рулем. Многие из «водил» сидят в телефонах и не следят за движением тщательно.
При этом в администрации Александра Беглова заверяли, что управлять новыми «лазурными» автобусами будут исключительно профессионалы. Однако их обещание остается пока пустыми словами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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