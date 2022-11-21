Водители «лазурных» автобусов продолжают удивлять петербуржцев своим «профессионализмом» за рулем

Водители новых автобусов от Смольного удивляют петербуржцев своим «профессионализмом» и «безопасным» стилем вождения. Так, горожанам удалось заснять человека, который управлял автобусом, закинув ногу на приборную панель.

«Еду с работы маршрутом 288. Водилы - кто сериал смотрит, кто по телефону разговаривает! Но пару дней назад увидела вот такое! И так всю дорогу! На светофоре и вторая уже там же лежала», — сообщает петербуржец.

В комментариях пользователи стали активно высказываться о ситуации. Они подчеркнули, что подобное поведение угрожает безопасности пассажиров.

Подобные случаи происходят с пугающей регулярностью. Журналисты ранее составили подборку из водительских «трюков» за рулем. Многие из «водил» сидят в телефонах и не следят за движением тщательно.

При этом в администрации Александра Беглова заверяли, что управлять новыми «лазурными» автобусами будут исключительно профессионалы. Однако их обещание остается пока пустыми словами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700