Водители «лазурных» автобусов продолжают удивлять петербуржцев своим «профессионализмом» за рулем

Сегодня, 09:13

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Водители «лазурных» автобусов продолжают удивлять петербуржцев своим «профессионализмом» за рулем
Фото из открытых источников

Водители новых автобусов от Смольного удивляют петербуржцев своим «профессионализмом» и «безопасным» стилем вождения. Так, горожанам удалось заснять человека, который управлял автобусом, закинув ногу на приборную панель.

«Еду с работы маршрутом 288. Водилы - кто сериал смотрит, кто по телефону разговаривает! Но пару дней назад увидела вот такое! И так всю дорогу! На светофоре и вторая уже там же лежала», — сообщает петербуржец.

 

В комментариях пользователи стали активно высказываться о ситуации. Они подчеркнули, что подобное поведение угрожает безопасности пассажиров.

 

 

 

 

Подобные случаи происходят с пугающей регулярностью. Журналисты ранее составили подборку из водительских «трюков» за рулем. Многие из «водил» сидят в телефонах и не следят за движением тщательно.

При этом в администрации Александра Беглова заверяли, что управлять новыми «лазурными» автобусами будут исключительно профессионалы. Однако их обещание остается пока пустыми словами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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