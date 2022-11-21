«С удовольствием подискутирую»: Пригожин заявил о готовности ответить на претензии губернатора Петербурга

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Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о губернаторе Петербурга Александре Беглове стало активно обсуждаться в политических кругах. В связи с этим авторы Telegram-канала «Незыгарь» опубликовали объемный материал, в котором указали, что предприниматель якобы не тратил 2 млрд рублей на проекты для развития инфраструктуры мегаполиса.
Бизнесмен отметил, что данная информация возбудила тех людей, которые распределяли и тратили бюджет Северной столицы в предвыборной кампании Беглова. Он добавил, что причиной стал тот факт, что они зашли на их «поляну».
Пригожин указал, что в случае такой кампании необходимо было потратить средства, например, на взаимодействие со СМИ, политическую поддержку и другие социально значимые проекты. Те деньги, которые выделялись из других источников, были потрачены другими группами политтехнологов и разных «тусовщиков» в точности до копейки, заключил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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