«С удовольствием подискутирую»: Пригожин заявил о готовности ответить на претензии губернатора Петербурга

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина о губернаторе Петербурга Александре Беглове стало активно обсуждаться в политических кругах. В связи с этим авторы Telegram-канала «Незыгарь» опубликовали объемный материал, в котором указали, что предприниматель якобы не тратил 2 млрд рублей на проекты для развития инфраструктуры мегаполиса.

«Отличный вопрос, с удовольствием дам вам ответ и, пользуясь случаем, обращаюсь в «Незыгарь» с просьбой опубликовать его, как говорится, оплату гарантируем. Само то, что тематика Беглова попадает на площадку «Незыгаря» говорит о том, что эта тема очень важна сегодня для околополитической элиты. Тот пост, который вышел, к сожалению, вышел анонимно, хотя имя и фамилия автора мне понятны. Как говорится, Гюльчатай, открой личико, и читателям в «Незыгаре» станет еще интереснее. Если есть какие-то комментарии или претензии у губернатора, и они уместны в публичном поле, я с удовольствием подискутирую», — цитирует Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен отметил, что данная информация возбудила тех людей, которые распределяли и тратили бюджет Северной столицы в предвыборной кампании Беглова. Он добавил, что причиной стал тот факт, что они зашли на их «поляну».

«Безусловно, версия, что у меня все деньги могли спереть, имеет право на существование, ведь понятно, что управленец я абсолютно безграмотный и свою эффективность как управленца доказать не смог. А если серьезно, я не могу быть уверен, что часть из моих денег не растранжирили. Но хочу подчеркнуть, что кроме самих политтехнологов (специалисты это знают) при проведении такой кампании необходимо потратить большое количество денег и на другие задачи», — объяснил предприниматель.

Пригожин указал, что в случае такой кампании необходимо было потратить средства, например, на взаимодействие со СМИ, политическую поддержку и другие социально значимые проекты. Те деньги, которые выделялись из других источников, были потрачены другими группами политтехнологов и разных «тусовщиков» в точности до копейки, заключил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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