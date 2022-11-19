СК РФ проверит УК «Собрание» после жалоб петербуржцев о фальсификации протоколов

Сегодня, 19:43

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СК РФ проверит УК «Собрание» после жалоб петербуржцев о фальсификации протоколов
Фото из открытых источников

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку на основании жалоб жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УК «Собрание». Петербуржцы сообщили о возможной подделке протоколов общего собрания с целью «захвата» управления над несколькими домами, а также о завышении тарифов коммунальных услуг.

Петербуржцы обратились в Следственный комитет РФ с требованием проверить управляющую компанию «УК «Собрание», в работе которой они выявили нарушения. По словам местных жителей, компания якобы фальсифицировала протоколы общего собрания жильцов для возможности управлять несколькими домами.

Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой. После проведения проверки Бастрыкину будет предоставлен отчет.

Жители Северной столицы неоднократно обращаются к Бастрыкину с просьбами о помощи. По мнению горожан, внимание главы СК РФ ко многим городским сферам стало для местных жителей последней надеждой. Губернатора Петербурга Александр Беглов и чиновники в Смольном безразлично относятся к жалобам петербуржцев.

Недавно Александр Бастрыкин взял на контроль дела о сносе памятников культуры. СМИ отмечали, что уничтожение исторических объектов в городе могло осуществляться в интересах застройщиков и связанных с ними чиновников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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