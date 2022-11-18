Экс-глава УСП Петербурга Барабанщиков отправился в Донбасс добровольцем, сдержав слово

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Экс-глава УСП Петербурга Алексей Барабанщиков сдержал свое слово и отправился в Донбасс в качестве добровольца после окончания судебного процесса по сфабрикованному против него делу. Уже около недели он оказывает помощь жителям освобожденных территорий, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских военных.
Ранее Алексей Барабанщиков заявлял, что намерен отправиться на территорию Донбасса, однако не мог сделать этого из-за того, что решение суда до сих пор не вступило в законную силу.
Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов лично пригласил Барабанщикова на должность главы УСП Петербурга. Тот сразу стал решать накопившиеся проблемы в сфере социального питания, пытаясь сделать ее прозрачной.
После нескольких интервью, в которых он рассказал окоррупции в отрасли и других проблемах, его уволили и арестовали. Следствие обвинило Барабанщикова в хищении средств из бюджета, однако дело рассыпалось за неимением доказательств. В итоге уголовное преследование экс-главы УСП закончилось административным штрафом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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