Петербургские дороги превратились в каток после снегопада в субботу

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Очередной снегопад обрушился на Петербург в субботу, 19 ноября, превратив улицы в каток. При этом на дороги многомиллионного мегаполиса вышли всего 172 машины. Такие данные можно увидеть на интерактивной карте Комитета по благоустройству. Также в Сети появились фото, демонстрирующие «эффективность» коммунальщиков.
Сложившаяся ситуация снова показала неподготовленность администрации Александра Беглова к зиме. Профильные комитеты Смольного безответственно отнеслись к своим обязанностям. Не очищенными от снега остались как дворовые территории в Московском районе, так и пешеходная зона близ автомобильных дорог. Такая же ситуация наблюдается в центральных районах Петербурга.
Северная столица не первый год переживает снежный коллапс из-за бездействия команды губернатора Александра Беглова. Все попытки градоначальника взять под контроль ситуацию оборачивались провалом. В результате халатности чиновников на проезжей части образовываются пробки, а сводки происшествий регулярно пополняются авариями на скользких дорогах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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