Мундеп Туктаров указал на слабый уровень готовности Петербурга к зимнему сезону

Муниципальный депутат МО Шушары в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга Тимур Туктаров высказал сомнения по поводу готовности города к зимнему сезону. Из-за нехватки спецтехники, материально-технических ресурсов и работников ручного труда работа городских служб будет такой же, как в прошлом сезоне.

«Уверен на 100 процентов, что власти Петербурга и коммунальщики не справятся с уборкой. Техники не хватит, рабочей силы тоже не хватит, система не налажена от слова совсем. Даже вот эта реформа уборки дворов, которая будет, не поможет. Я могу сказать за Пушкинский район, что у нас очень большой процент того, что власть не справится», — сказал Туктаров

По мнению мундепа, анонсированная губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым реформа системы уборки города не улучшит положения. Внедрять реформу планируют лишь в январе 2023 года, минуя наиболее сложный период зимы. Туктаров заявил, что избежать снежного коллапса в Петербурге не получится.

СМИ сообщали, что на этой неделе после некритичного снегопада в разных районах Петербурга образовались автомобильные пробки. Несмотря на обещания губернатора, город в очередной раз оказался не готов к снежным осадкам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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