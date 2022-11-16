Мундеп Туктаров указал на слабый уровень готовности Петербурга к зимнему сезону

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Муниципальный депутат МО Шушары в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга Тимур Туктаров высказал сомнения по поводу готовности города к зимнему сезону. Из-за нехватки спецтехники, материально-технических ресурсов и работников ручного труда работа городских служб будет такой же, как в прошлом сезоне.
По мнению мундепа, анонсированная губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым реформа системы уборки города не улучшит положения. Внедрять реформу планируют лишь в январе 2023 года, минуя наиболее сложный период зимы. Туктаров заявил, что избежать снежного коллапса в Петербурге не получится.
СМИ сообщали, что на этой неделе после некритичного снегопада в разных районах Петербурга образовались автомобильные пробки. Несмотря на обещания губернатора, город в очередной раз оказался не готов к снежным осадкам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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