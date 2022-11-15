Прокуратура задержала пять человек после обысков в администрации Василеостровского района 

Сегодня, 17:21

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Прокуратура задержала пять человек после обысков в администрации Василеостровского района 
Фото из открытых источников

Обыски в администрации Василеостровского района закончились арестом начальника отдела закупок и сотрудника конкурсной комиссии, трех руководителей и учредителей охранных предприятий. По версии следствия, компании могли пытаться монополизировать охрану медучреждений района.

По информации СМИ, обыски проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Уточняется, что что следователей заинтересовал отдел закупок. Причем правоохранители наведались в квартиры руководителей охранных предприятий, обеспечивающих безопасность районных медицинских учреждений, а также в третью городскую поликлинику.

Факты злоупотребления служебным положением со стороны администрации Василеостровского района уже не первый раз становятся объектом интереса следователей. В сентябре текущего года по делу о мошенничестве был задержан замглавы администрации ВО Игорь Пономарев. В рамках дела о клининге районных поликлиник были также задержаны нескольких человек. 

Речь идет о том, что тендеры на уборку выигрывали одни и те же организации.

На прошедшей неделе в Сети распространили документ, названный «кейсом Беглова», в котором фигурировали коррупционные схемы, к которым могут быть причастны губернатор Петербурга Александр Беглов и его окружение. 

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на факты незаконного сноса исторических зданий Петербурга, а также на закон о «Комплексном развитии территорий» и реновацию «Нарвской заставы».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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