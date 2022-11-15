Прокуратура задержала пять человек после обысков в администрации Василеостровского района 

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации
В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...Подробнее
Обыски в администрации Василеостровского района закончились арестом начальника отдела закупок и сотрудника конкурсной комиссии, трех руководителей и учредителей охранных предприятий. По версии следствия, компании могли пытаться монополизировать охрану медучреждений района.
По информации СМИ, обыски проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Уточняется, что что следователей заинтересовал отдел закупок. Причем правоохранители наведались в квартиры руководителей охранных предприятий, обеспечивающих безопасность районных медицинских учреждений, а также в третью городскую поликлинику.
Факты злоупотребления служебным положением со стороны администрации Василеостровского района уже не первый раз становятся объектом интереса следователей. В сентябре текущего года по делу о мошенничестве был задержан замглавы администрации ВО Игорь Пономарев. В рамках дела о клининге районных поликлиник были также задержаны нескольких человек.
Речь идет о том, что тендеры на уборку выигрывали одни и те же организации.
На прошедшей неделе в Сети распространили документ, названный «кейсом Беглова», в котором фигурировали коррупционные схемы, к которым могут быть причастны губернатор Петербурга Александр Беглов и его окружение.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на факты незаконного сноса исторических зданий Петербурга, а также на закон о «Комплексном развитии территорий» и реновацию «Нарвской заставы».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...Подробнее
315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила...Подробнее
Часть российских олигархов не имеет четкой позиции по поводу проведения спецоперации на Украине. Список «героев», не...Подробнее
Российская авиакомпания «Якутия» была вынуждена разобрать на запчасти 2 из 4 самолета Superjet 100. Об этом сообщает...Подробнее
Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей...Подробнее
Эксперт в сфере энергетической политики Юшков проанализировал ситуацию вокруг решения немецкого и польского...Подробнее
Жителей польского города Грубешува, к которому принадлежит Пшеводув, куда попала накануне ракета, власти призывают к...Подробнее
В городе Екатеринбурге преподаватели колледжа им. Ползунова, в котором в 2018 г. заменили директора, теперь массово...Подробнее
Болгарские политические власти сформировали специальную правительственную комиссию, которая должна заниматься контролем...Подробнее
О том, почему Запад чаще стал говорить о необходимости переговоров между Москвой и Киевом, высказался военный эксперт...Подробнее
Комментировать