В оперштабе оценили шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Власти Москвы пока не рассматривают возможность возвращения к жестким карантинным ограничениям из-за коронавируса, в том числе не собираются закрывать город. Такие сведения от своего источника в столичном оперативном штабе удалось узнать агентству «Интерфакс».

Сеть наполнилась слухами о том, что в Москве после Единого дня голосования 13 сентября сего года снова будут введены жесткие карантинные ограничения.

Источник в оперштабе эту информацию опровергает. По его словам, ситуация в городе с заболеваемостью коронавирусом стабильна, поэтому возвращаться к жестким мерам и закрывать Москву на карантин необходимости нет.

«Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного роста не ожидается», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что согласно прогнозам количество новых случаев заражения коронавирусом в столице может быть на уровне 500-800, что для такого города не является критичным.

При этом выйти в ноль вряд ли получится до начала массовой вакцинации. Впрочем, уровень заболеваемости коронавирусом во многом будет зависеть от сознания граждан, от того, насколько четко они придерживаются рекомендаций и санитарно-гигиенических требований.

Источник заверил, что столичные власти не принимали мер по ужесточению «масочно-перчаточного» режима.