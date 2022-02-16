Зоопарк Москвы переходит на весенний режим работы

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С 1.03.2022 года столичный зоопарк начинает работать в весеннем режиме. Теперь посетители имеют возможность посмотреть на животных с 900 до 1800. Впускать гостей прекращают в 1700.
Как рассказывает инстаграм-страница зоопарка, посетители, несмотря даже на прохладную погоду, не замерзнут, ведь можно заходить греться в теплые павильоны с более теплолюбивыми животными. Работают и ждут гостей слоновник, выставки пауков, амфибий, бабочек, дома птиц и обезьян, террариум, павильон «Животные Африки». Также там можно полюбоваться жирафом Липой, пингвинами Гумбольдта, медоедами и другими.
Пока еще в зимней спячке пребывают сурки, бурые и гималайские медведи. Однако, почувствовав первое тепло, активнее себя стали вести морские котики и птицы, львы и гиены. Из своих домиков выходят панды.
Для входа на территорию зоопарка понадобится QR-код. Билеты можно приобрести на входе, в терминалах либо на официальном сайте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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