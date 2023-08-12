RT: жители Красногорска и Строгино сообщили о звуках взрывов от работы ПВО РФ

В Подмосковье снова были слышны взрывы, о чем сообщает RT в своем Тelegram-канале.

Звук мощного взрыва слышали жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске.

Появилось сообщение о том, что взрыв был слышен также в районах Москвы Строгино и Покровское-Стрешнев. Об этом написал Telegram-канал Mash, передает URA.RU. Очевидцы в соцсетях пишут о том, что видели дым после одного из взрывов.

Появилось в Сети и видео с места взрыва, но что именно там произошло, пока неизвестно, поскольку Минобороны РФ произошедшее не комментируют. При этом жители Москвы и Подмосковья утверждают, что взрывы были из-за работы ПВО.

Стоит отметить, что до того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины, ударов по российской территории не было. Сейчас же украинские БПЛА залетают за сотни километров от линии фронта, атакуя военные объекты, в том числе в Москве и Подмосковье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»