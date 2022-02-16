В Москве построен еще один автобусный парк на 300 единиц общественной техники

Академик Федоров: Зеленский хочет пролить побольше крови перед капитуляцией
Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое...Подробнее
Строительство очередного инфраструктурного объекта завершено в ТиНАО.
По информации Андрея Бочкарева, заместителя столичного градоначальника по строительству, на территории ТиНАО был возведен парк, в котором будут размещены двести электробусов и сто больших автобусов. Его площадь превышает 100 000 квадратных метров, а располагается он в поселении Краснопахорском, около деревни Красная плахта.
Также Андрей Бочкарев добавил, что в состав этого предприятия входят: гараж, склад, административно-бытовой и производственный корпуса, АЗС, станции ультрабыстрого заряда электробусов, столовая, парковка для автомашин работников автобусного парка, рассчитанная на 88 мест, и медицинский пункт. На территории, на которой нет строений либо проездов, выполнено озеленение и благоустройство.
По сообщениям столичного градоначальника, парк электробусов в Москве планируется увеличить к концу 2023 года до 2 000 штук.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Власти Украины отказались от прямого переговорного процесса с российской стороной, тем самым только усугубив свое...Подробнее
Представители Национальной системы платежных карт объяснили, с какими ограничениями могут столкнуться россияне....Подробнее
Вчера президент России Владимир Путин приказал перевести силы стратегического сдерживания в особый режим боевого...Подробнее
Всемирно известный российский дирижер Валерий Гергиев подвергся давлению со стороны властей ФРГ. Ему практически...Подробнее
Сегодня стали известны детали операции, проведённой правоохранителями Ленобласти в деревне Борисово Приозёрского...Подробнее
Олаф Шольц, выступая в бундестаге, назвал события в Украине «войной Путина», так как русский народ не хочет воевать. По...Подробнее
Горожане активно жалуются на многочисленные повреждения крыш своих домов – таков результат халатности петербургских...Подробнее
На фоне заявлений США и Евросоюза о планах заморозить резервы российского Центробанка резко упал курс российской...Подробнее
Финансовый аналитик Виталий Калугин прокомментировал блокировку золотовалютных резервов Центробанка России. По...Подробнее
Накануне вечером в детскую клинику им. Раухфуса доставили одиннадцатилетнего школьника из Невского района Северной...Подробнее
Комментировать