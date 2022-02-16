В Москве построен еще один автобусный парк на 300 единиц общественной техники

Вчера, 20:39

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В Москве построен еще один автобусный парк на 300 единиц общественной техники
Фото из открытых источников

Строительство очередного инфраструктурного объекта завершено в ТиНАО.

По информации Андрея Бочкарева, заместителя столичного градоначальника по строительству, на территории ТиНАО был возведен парк, в котором будут размещены двести электробусов и сто больших автобусов. Его площадь превышает 100 000 квадратных метров, а располагается он в поселении Краснопахорском, около деревни Красная плахта.

Также Андрей Бочкарев добавил, что в состав этого предприятия входят: гараж, склад, административно-бытовой и производственный корпуса, АЗС, станции ультрабыстрого заряда электробусов, столовая, парковка для автомашин работников автобусного парка, рассчитанная на 88 мест, и медицинский пункт. На территории, на которой нет строений либо проездов, выполнено озеленение и благоустройство.

По сообщениям столичного градоначальника, парк электробусов в Москве планируется увеличить к концу 2023 года до 2 000 штук.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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