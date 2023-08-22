В московском регионе мужчины жалуются на работу военкоматов

Сегодня, 14:54

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В московском регионе мужчины жалуются на работу военкоматов
Фото из открытых источников

Жители Москвы и Подмосковья возмущены тем, как работают военкоматы.

Они отмечают, что сейчас невозможно записаться на «Госуслугах», отмечает MSK1. Приходится стоять в живой очереди, а сотрудники военкомата общаются со всеми в хамской манере. При этом приходится еще и заполнять множество различных бумажных бланков.

«В военкоматах женщины работают по старинке, новых сотрудников мужчин с военным образованием на вакансии и близко не допускают. Нужно отставников привлекать в военкоматы, наводить порядок и почаще менять, чтобы избежать коррупции», — отмечает один из жителей региона.

К тому же отмечают многие и то, что для сотрудников военкоматов не созданы нормальные условия работы.  Из-за этого приходится простаивать в очередях посетителям.

Поэтому многие отмечают, что когда начнется мобилизация, военкоматы снова не смогут провести ее адекватно. Даже сейчас с теми, кто приходит просто встать на воинский учет, все сложно, а во время мобилизации людей будет намного больше.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что власти планируют провести мобилизацию в РФ с 25 сентября. Но официально такой информации еще не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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