Ракова проинформировала о расширении специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова проинформировала о том, что список специальностей для претендентов на статус «Московская медсестра» расширен. Теперь в нем значится и направление «Операционное дело».
«Операционные медсестры – очень важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, обеспечивают соблюдение стерильности и правильную транспортировку пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу», – указала Ракова.
Заммэра добавила, что от уровня подготовки операционной медсестры во многом зависит и успех операционного вмешательства. Поэтому к специалистам этого направления требования довольно строгие. Они должны обладать обширным багажом знаний и навыками командной работы, быть стрессоустойчивыми, уметь оперативно реагировать на внештатные ситуации в случае их возникновения.
Напомним, что статус «Московская медсестра» можно получить и по трем другим направлениям: «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Анестезиология-реаниматология». Для этого необходимо пройти тестирование. Подавать заявки следует на сайте депздрава столицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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