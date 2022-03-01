В Москве приступили к демонтажу новогодних украшений

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Коммунальщики по всей столице убирают световое новогоднее оформление.
По информации, которую обнародовал Петр Бирюков, заместитель городского градоначальника по жилищно-коммунальным вопросам, подведомственные ему предприятия приступили к демонтажу электрических световых элементов декора, созданных к новогодним праздникам.
Как рассказал чиновник, некоторую часть праздничного оформления, включая елки, демонтировали в середине января. Другую часть новогоднего декора: электрические световые арки и светящиеся шары, гирлянды и тоннели простояли до весны, впрочем, так делали и в былые годы.
Бирюков пояснил, что эти элементы декора не только поднимают настроение горожанам, но и используются в качестве дополнительного уличного освещения.
Все эти устройства после завершения демонтажа, сложат на склады, чтобы использовать в будущем. Электрические устройства при этом будут перебираться с целью выявления дефектов и очистки. Всего по Москве было использовано в этом году больше 4 000 электрических световых украшений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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