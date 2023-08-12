Минобороны РФ: утром пресечена очередная попытка атаки Москвы с помощью беспилотника

Попытки украинских беспилотников атаковать столичный регион России уже стали регулярными и предпринимаются в последнее время практически на ежедневной основе. Министерство обороны РФ сообщило о том, что очередная была предотвращена сегодня утром около 06:50 по мск.

Противник использовал беспилотник самолетного типа. Силы ПВО обнаружили его уже над территорией Московской области. Дрон был подавлен посредством использования такого инструмента, как системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

БПЛА ВСУ в результате воздействия на него стал неуправляемым и упал в районе Покровского Одинцовского района.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, два дня назад противник дроном коптерного типа атаковал военную базу Сольцы Новгородской области. В Министерстве обороны сообщили о том, что один из базирующихся там самолетов получил повреждения. Вчера в сети распространились кадры горящего борта, которые дают представление о последствиях. Кто мог сделать фото, непонятно.

Российский военный эксперт Михаил Звинчук у себя в ТГ-канале заявил, что борт в огне — стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Подтверждений этому нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»