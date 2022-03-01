В Москве меняются цены на некоторые цветы

В преддверии праздника 8 марта появляется новое развлечение – отслеживать, как растут цены на цветы.

В настоящее время они зафиксировались на следующем уровне: продавцы предлагают гортензии по три сотни рублей за штуку, пион идет за триста пятьдесят рублей один, веточка хризантемы обойдется куда дороже – семь сотен рублей.

Удивляет перечень государств, откуда в Российскую Федерацию везут эти цветы. К примеру, хризантемы для Москвы выращивают в Нидерландах. Гортензии едут в столицу из Колумбии, страны происхождения пионов – Израиль и Чили.

Интересно, почему местные производители не могут обеспечить Москву этими цветами. Может, в условиях нынешнего парада санкций столичному градоначальнику стоит выделить некие субсидии цветоводам, ипотеку на тепличные комплексы или что-то в этом роде, чтобы они могли обеспечить столицу в том числе и пионами, гортензиями, хризантемами, чем возить их через половину планеты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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