Жители Москвы собрали полмиллиона предметов первой необходимости для беженцев

Они будут отправлены людям, уехавшим с Донбасса на территорию Российской Федерации. Информацией об этом поделилась Наталья Сергунина, заместитель московского градоначальника, через портал мэра и столичного правительства.

Созданы десятки центров по приему гуманитарной помощи, где работают, в том числе, и добровольцы, которые приходят целыми семьями и помогают работникам Российского Красного Креста. Всего москвичами собрано около 500 000 разнообразных предметов первой необходимости. Все собранное направляется в пункты для размещения беженцев, расположенные на территории Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей. Перевозка всего собранного осуществляется автомобильным транспортом.

Пункты сбора принимают продукты питания, которые можно хранить продолжительное время, посуду, воду бутилированную, одежду, электрочайники, маленькие холодильники, средства индивидуальной защиты и прочее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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