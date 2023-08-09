Эксперт Прохватилов призвал создать в Москве отряды с противодронными ружьями

Сегодня, 12:29

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Эксперт Прохватилов призвал создать в Москве отряды с противодронными ружьями
Фото из открытых источников

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на фоне новостей о взорвавшемся на Карамышевской набережной украинского беспилотника призвал организовать в столице России отряды территориальной обороны. Их участников необходимо в обязательном порядке вооружить антидроновыми ружьями.

«Надо народ привлечь, надо создавать как в Белогородкой области, отряды теробороны», — высказался специалист на эфире радиостанции «Говорит Москва».

Прохватилов также предложил обратиться к опыту блокадного Ленинграда и начать размещать на всех высотных зданиях дружинников.

«Идёт война (СВО, - прим. ред.). Надо всерьёз относиться», — заявил военной эксперт.

Он также счел целесообразным раздачу противодронных ружей членам региональной и районной территориальной обороны. Нелишним с целью развития системы радиоэлектронного подавления в массовом порядке было бы и привлечение волонтеров.

Необходимо сконцентрироваться и сосредоточить усилия на «защите страны от беспилотников», заключил он.

Стоит напомнить, что вчера представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил в эфире одного из украинских телеканалов о том, что «остановка работы аэропортов и взрывы — это только начало», и украинские атаки будут продолжены.

«Рядовые россияне должны понять, что, начав войну против мирного соседа, они получат войну (СВО, - прим. ред.) на своей территории», — приводит его слова издание eadaily.com.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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