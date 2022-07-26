«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы
Территорию усадьбы «Студенец» в Пресненском районе Москвы фирма «Киевская площадь», принадлежащая предпринимателю Году...Подробнее
Территорию усадьбы «Студенец» в Пресненском районе Москвы фирма «Киевская площадь», принадлежащая предпринимателю Году Нисанову, выкупила в 2021 году. Бизнесмен планирует возвести там фудмолл, но местные жители выступают против.
Местные СМИ сообщили, что в угоду компаниям Нисанова также запланировали в столице снос конструктивистских гаражей на Рогожском Валу. Хотя их исторический статус не закреплен законодательно, они являются Объектами культурного наследия (ОКН). Москвичи, активисты и депутаты отмечают, что подобных зданий в Первопрестольной остается сосем немного, поэтому их необходимо сберечь для будущих поколений.
Помимо этого Нисанов купил здание на Патриарших прудах, где позднее сделал ресторан. «Киевская площадь» в ходе ремонта полностью переделала внутреннее оформление и уничтожила историческую ограду. Вдобавок застройщик нарушил обещание и вышел за пределы территории заведения к самим прудам.
Года Нисанова в прессе связывают с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который подписал бизнесмену разрешение на аренду ОКН Конюшенное ведомство. На данный момент объект «заморожен», хотя его полная реконструкция – одно из конкурсных требований.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Территорию усадьбы «Студенец» в Пресненском районе Москвы фирма «Киевская площадь», принадлежащая предпринимателю Году...Подробнее
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