«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

0

Image 16+
«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы
Фото из открытых источников

Территорию усадьбы «Студенец» в Пресненском районе Москвы фирма «Киевская площадь», принадлежащая предпринимателю Году Нисанову, выкупила в 2021 году. Бизнесмен планирует возвести там фудмолл, но местные жители выступают против.

Местные СМИ сообщили, что в угоду компаниям Нисанова также запланировали в столице снос конструктивистских гаражей на Рогожском Валу. Хотя их исторический статус не закреплен законодательно, они являются Объектами культурного наследия (ОКН). Москвичи, активисты и депутаты отмечают, что подобных зданий в Первопрестольной остается сосем немного, поэтому их необходимо сберечь для будущих поколений.

Помимо этого Нисанов купил здание на Патриарших прудах, где позднее сделал ресторан. «Киевская площадь» в ходе ремонта полностью переделала внутреннее оформление и уничтожила историческую ограду. Вдобавок застройщик нарушил обещание и вышел за пределы территории заведения к самим прудам.

Года Нисанова в прессе связывают с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который подписал бизнесмену разрешение на аренду ОКН Конюшенное ведомство. На данный момент объект «заморожен», хотя его полная реконструкция – одно из конкурсных требований.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Вчера, 16:19

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

Коротченко рассказал, как РФ может ответить на очередные недружественные действия Финляндии

26-07-2022, 10:34

Вернут ли масочный режим в РФ?

25-07-2022, 11:34

Семья погибшей во время обстрела Журавлевки женщины не может получить обещанные выплаты

23-07-2022, 10:39

В Ленобласти стоимость подключения к электросетям существенно увеличивается вслед за Петербургом

22-07-2022, 12:14

Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч

21-07-2022, 11:24

Денис Мантуров заявил об увеличении производства новейших беспилотников в России

15-07-2022, 13:49

На Украине погиб 19-летний выпускник тюменского вуза

13-07-2022, 11:44

Двое военнослужащих из Мурманской области погибли в ходе спецоперации на Украине

12-07-2022, 10:19

Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты

11-07-2022, 15:09

Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей

10-07-2022, 18:54

Отдых на Кавказе может заменить европейские курорты

5-07-2022, 15:39

Пенсионеров России призвали оформить разовую выплату в июле

5-07-2022, 11:54

Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

1-07-2022, 12:23

Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

24-06-2022, 19:54

Бизнесмен Пригожин назвал «криворожими расследованиями» материалы «Фонтанки»

22-06-2022, 20:31

Стоимость отпускной аптечки в РФ увеличилась в 1,5 раза

20-06-2022, 15:44

Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

15-06-2022, 15:19

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

14-06-2022, 20:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

0

Территорию усадьбы «Студенец» в Пресненском районе Москвы фирма «Киевская площадь», принадлежащая предпринимателю Году...

Подробнее
«Тагил» оседает не только на курортах Турции или Египта

«Тагил» оседает не только на курортах Турции или Египта

26-07-2022, 07:14

0

Хотя основная масса так называемого «тагила», т. е. некультурных отдыхающих, находится на курортах Турции и Египта, на...

Подробнее
Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Вчера, 10:22

0

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...

Подробнее
Басурин: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску

Басурин: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску

25-07-2022, 20:59

0

Армейские подразделения союзных войск осуществили прорыв на территорию Углегорской ТЭС. Бойцы вооружённых сил Украины,...

Подробнее
Противниками бегловской «реновации» заинтересовалась полиция

Противниками бегловской «реновации» заинтересовалась полиция

25-07-2022, 16:44

0

Собрания противников бегловской «реновации» стали посещать полицейские в масках и сотрудники центра «Э». Как сообщает «...

Подробнее
Коротченко рассказал, как РФ может ответить на очередные недружественные действия Финляндии

Коротченко рассказал, как РФ может ответить на очередные недружественные действия Финляндии

26-07-2022, 10:34

0

Россия может ответить на отказ Финляндии выдавать россиянам визы обустройством собственной территории. Это следует из...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Киреева: Все пенсионеры в РФ могут получить новую льготу до 1 августа 2022 года

Киреева: Все пенсионеры в РФ могут получить новую льготу до 1 августа 2022 года

26-07-2022, 11:34

0

Всех пожилых граждан, получающих пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации, уведомили о том, что они...

Подробнее
В Чехии могут запретить своим спортсменам играть в России

В Чехии могут запретить своим спортсменам играть в России

26-07-2022, 13:14

0

Знаменитый чешский хоккеист Доминик Гашек, двукратный обладатель Кубка Стэнли, выступил с инициативой запретить...

Подробнее
Издание Resalat: судя по заявлению Байдена об онкологии, его отставка не за горами

Издание Resalat: судя по заявлению Байдена об онкологии, его отставка не за горами

26-07-2022, 15:39

0

Анализируя заявление президента Байдена о том, что ранее у него было диагностировано онкологическое заболевание,...

Подробнее
Страх увольнения мотивирует жителей Петербурга более активно размещать резюме в Интернете

Страх увольнения мотивирует жителей Петербурга более активно размещать резюме в Интернете

26-07-2022, 15:39

0

Согласно данным статистики, в июне текущего года петербургские соискатели вакансий подали заявок на 16,7% больше, чем...

Подробнее