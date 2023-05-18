В Москве работают 70% всех зарегистрированных медсервисов с искусственным интеллектом

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12 медицинских сервисов с искусственным интеллектом, то есть около 70% от зарегистрированных в России, работают сейчас в Москве. Об этом стало известно со слов Анастасии Раковой, заместителя мэра столицы по вопросам социального развития.
Она уточнила, что первым медицинским сервисом с ИИ, который был внедрен в московскую систему здравоохранения, стала система поддержки принятия врачебных решений. Ее используют при постановке предварительных диагнозов. Остальные 11 сервисов являются помощниками врачей-рентгенологов. Они используются в ходе диагностики — при изучении лучевых снимков пациентов на предмет выявления патологий.
Ракова высоко оценила роль подобных сервисов в медицине. Они не только позволяют существенно сэкономить время, но, и это самое главное — более точно диагностировать заболевания.
Искусственным интеллектом к настоящему моменту обработаны свыше 9 миллионов лучевых исследований.
Вице-мэр также рассказала о том, что в Москве очень хорошо себя зарекомендовал комплексный сервис с ИИ. С его помощью на компьютерной томограмме можно выявить семь заболеваний одновременно, передает портал правительства Москвы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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