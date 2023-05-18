В Москве работают 70% всех зарегистрированных медсервисов с искусственным интеллектом

Сегодня, 10:54

0

Image 16+
В Москве работают 70% всех зарегистрированных медсервисов с искусственным интеллектом
Фото из открытых источников

12 медицинских сервисов с искусственным интеллектом, то есть около 70% от зарегистрированных в России, работают сейчас в Москве. Об этом стало известно со слов Анастасии Раковой, заместителя мэра столицы по вопросам социального развития.

Она уточнила, что первым медицинским сервисом с ИИ, который был внедрен в московскую систему здравоохранения, стала система поддержки принятия врачебных решений. Ее используют при постановке предварительных диагнозов. Остальные 11 сервисов являются помощниками врачей-рентгенологов. Они используются в ходе диагностики — при изучении лучевых снимков пациентов на предмет выявления патологий.

Ракова высоко оценила роль подобных сервисов в медицине. Они не только позволяют существенно сэкономить время, но, и это самое главное — более точно диагностировать заболевания.

Искусственным интеллектом к настоящему моменту обработаны свыше 9 миллионов лучевых исследований.

Вице-мэр также рассказала о том, что в Москве очень хорошо себя зарекомендовал комплексный сервис с ИИ. С его помощью на компьютерной томограмме можно выявить семь заболеваний одновременно, передает портал правительства Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Москве работают 70% всех зарегистрированных медсервисов с искусственным интеллектом

Сегодня, 10:54

Ракова проинформировала о расширении специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

18-05-2023, 13:29

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

2-05-2023, 12:49

Странное черное кольцо появилось в небе над Москвой

27-03-2023, 16:34

Девушка из Красноярска сообщила о мобилизации мужчин прямо из хостела в Москве

13-10-2022, 14:19

«Реноватор» Нисанов наносит урон аутентичности Москвы

26-07-2022, 10:38

В Москве меняются цены на некоторые цветы

6-03-2022, 00:04

Жители Москвы собрали полмиллиона предметов первой необходимости для беженцев

5-03-2022, 16:49

В Москве приступили к демонтажу новогодних украшений

5-03-2022, 10:19

В Москве построен еще один автобусный парк на 300 единиц общественной техники

1-03-2022, 20:39

Зоопарк Москвы переходит на весенний режим работы

1-03-2022, 19:09

Неизвестные «телефонные террористы» сообщили о минировании всех ТЦ Москвы

1-03-2022, 10:34

В одном из колледжей Москвы найдено тело подростка

16-02-2022, 00:19

Следственный комитет открыл уголовное производство по факту смерти двух работников в Подмосковье

12-02-2022, 15:59

В Москве возвращены на свое постоянное место Парадные ворота Александринского дворца

12-02-2022, 15:59

На территории Московского СЗАО откроется флагманский центр услуги «Мои документы»

12-02-2022, 10:14

Представитель Московского НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал о постковидном синдроме у детей

10-02-2022, 19:19

Вокруг станции Московского метрополитена «Нижегородская» будут сделаны новые остановки и уложены тротуары

8-02-2022, 22:59

В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции

8-02-2022, 09:29

В инфекционные стационары Москвы были госпитализированы 8,6% инфицированных в течение прошедших суток

8-02-2022, 01:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе

Вчера, 20:34

0

Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...

Подробнее
Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

17-06-2023, 09:49

0

Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....

Подробнее
Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

16-06-2023, 16:29

0

В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...

Подробнее
«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

16-06-2023, 12:52

0

Министерство обороны России направило бойцам ЧВК «Вагнер» шифрограмму, в которой прописаны условия контракта с...

Подробнее
«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

17-06-2023, 19:49

0

Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...

Подробнее
«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

16-06-2023, 22:40

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Вчера, 09:49

0

Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...

Подробнее
«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

Вчера, 13:04

0

На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...

Подробнее
«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

16-06-2023, 12:24

0

Туристка из Челябинска Анна Голубницкая поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Турции. Она приобрела путевку...

Подробнее
Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

17-06-2023, 22:19

0

Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...

Подробнее