В Москве работают 70% всех зарегистрированных медсервисов с искусственным интеллектом

12 медицинских сервисов с искусственным интеллектом, то есть около 70% от зарегистрированных в России, работают сейчас в Москве. Об этом стало известно со слов Анастасии Раковой, заместителя мэра столицы по вопросам социального развития.

Она уточнила, что первым медицинским сервисом с ИИ, который был внедрен в московскую систему здравоохранения, стала система поддержки принятия врачебных решений. Ее используют при постановке предварительных диагнозов. Остальные 11 сервисов являются помощниками врачей-рентгенологов. Они используются в ходе диагностики — при изучении лучевых снимков пациентов на предмет выявления патологий.

Ракова высоко оценила роль подобных сервисов в медицине. Они не только позволяют существенно сэкономить время, но, и это самое главное — более точно диагностировать заболевания.

Искусственным интеллектом к настоящему моменту обработаны свыше 9 миллионов лучевых исследований.

Вице-мэр также рассказала о том, что в Москве очень хорошо себя зарекомендовал комплексный сервис с ИИ. С его помощью на компьютерной томограмме можно выявить семь заболеваний одновременно, передает портал правительства Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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