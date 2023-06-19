Эксперты РФ назвали лучшие пляжи Московской области, где можно купаться и загорать

Накануне появилась информация о том, где можно совершенно безопасно провести летний отдых в окрестностях российской столицы. Максимально чистые пляжи Подмосковья в настоящее время открыты для посещения всех желающих. На Истринском водохранилище москвичи и гости могут отдохнуть одновременно на нескольких пляжах.

Места отдыха людей здесь полностью оборудованы лежаками, кафе и раздевалками. Организаторы также предлагают активный отдых. Всем гражданам, которые любят плавать и развлекаться — точно подойдет это место. В зоне отдыха предусмотрена масса дополнительных развлечений и спортивных занятий. В аренду можно взять оборудование для различных видов серфинга, а том числе и вейкбординга, а также прокатиться на «банане» и катамаране.

Также сейчас уже полностью готово встретить у себя отдыхающих одно из наиболее крупных озер Подмосковья. На Сенежском озере имеется платный и бесплатный пляж. Здесь для людей создана вся необходимая инфраструктура: раздевалки, кафе, туалеты, можно арендовать зонты и лежаки. Кроме того, все желающие могут остановиться в отеле рядом с озером.

Средняя цена проживания за одну ночь составит 3500 рублей. Один из пляжей находится на территории дома отдыха, но посетить его могут все желающие. Два других, чуть дальше, также оборудованы всем необходимым для комфортного досуга. Можно покататься на горках и попрыгать на надувных батутах, помимо этого, на территории пляжей присутствуют медпункт и кафе. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала РИА «Новости».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»