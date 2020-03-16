В Москве при поддержке полиции началось строительство Юго-Восточной хорды

Сегодня, 01:13

Сергей Кузнецов

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В Москве при поддержке полиции началось строительство Юго-Восточной хорды

Четверо экологических активисток, которые выступают против строительства Юго-Восточной хорды в столице поблизости полигона отходов, допрошены в МВД по делу о повреждении радиационного датчика компании "Радон". Пока активистки проходят как свидетели.

Они уже несколько месяцев посменно дежурят на полигоне захоронения радиационных отходов. 12 марта на месте строительства возникли небольшие столкновения, никто не был задержан.

Предприятие "Радон", которому принадлежит полигон, установило датчик радиации в феврале, но он со временем вышел из строя и начал показывать превышение на порядок (60-кратное), пишет "Новая". Активистки забрали датчик, за что предприятие подало на них заявление в полицию.

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Москва экология радиация Радон

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