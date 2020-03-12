Московский девелопер госпитализирован в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Как рассказали в строительной компании "Стоун Хедж", тестирование генерального директора компании все еще не завершено, результатов пока нет.

Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор госпитализирован с коронавирусом. В компании уточняют, что их гендиректор прибыл домой из Швейцарии, где находился на отдыхе, и, соблюдая предписания Минздрава, ушел в самоизоляцию. Сейчас он госпитализирован в Коммунарке в специализированной больнице для обследования на коронавирус. Он не контактировал близко ни с кем из сотрудников после приезда. Правление компании и офис работают как обычно, заверили журналистов "АГН Москва" в компании.