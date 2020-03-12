Московский девелопер госпитализирован в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Вчера, 23:48

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Московский девелопер госпитализирован в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Как рассказали в строительной компании "Стоун Хедж", тестирование генерального директора компании все еще не завершено, результатов пока нет.

Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор госпитализирован с коронавирусом. В компании уточняют, что их гендиректор прибыл домой из Швейцарии, где находился на отдыхе, и, соблюдая предписания Минздрава, ушел в самоизоляцию. Сейчас он госпитализирован в Коммунарке в специализированной больнице для обследования на коронавирус. Он не контактировал близко ни с кем из сотрудников после приезда. Правление компании и офис работают как обычно, заверили журналистов "АГН Москва" в компании.

Не забудьте поделиться новостью!
Москва коронавирус

Лента

Московский девелопер госпитализирован в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Вчера, 23:48

3-х летняя девочка погибла при падении из окна на северо-западе Москвы

12-03-2020, 18:16

В Москве опровергли информацию о перепрофилировании больниц из-за коронавируса

11-03-2020, 01:53

Польский блогер рассказал о жизни в Москве с ребенком

10-03-2020, 13:56

Пациентка с коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести

9-03-2020, 23:21

Вечеринка в банном комплексе с сухим льдом закончилась трагедией

29-02-2020, 07:54

Жительница Москвы убила сына с ДЦП за отказ учить математику

28-02-2020, 17:56

В Москве похоронили бумажную медицинскую карту

28-02-2020, 15:08

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве проститутки

28-02-2020, 12:32

Жительница Москвы перекусила холодцом с медицинской иглой

27-02-2020, 16:53

В Москве женщина упала из окна жилого дома на рабочего. Оба в реанимации

27-02-2020, 12:52

В московском тоннеле в огненном ДТП пострадали подростки

27-02-2020, 10:46

В Москве будут судить американского студента, напавшего на полицейских

26-02-2020, 13:23

В московской квартире обнаружено тело девушки, примотанное скотчем к стулу

26-02-2020, 09:33

Камеры наблюдения будут идентифицировать преступников по татуировке и походке

25-02-2020, 13:56

В Москве на глазах у семьи из окна на 15 этаже выпал подросток

25-02-2020, 11:44

Запуганный московским таксистом китаец оплатил шестикратный тариф

23-02-2020, 09:06

В Москве жестоко избили таксиста. Травматический пистолет не помог

23-02-2020, 07:57

В Москве 20 китайцев сбежали из гостиничного карантина

21-02-2020, 17:20

Регулярное совершение намаза доставщиками еды возле жилого дома испугало москвичей

19-02-2020, 15:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров