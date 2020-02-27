Вечеринка в банном комплексе с сухим льдом закончилась трагедией

Жительница Москвы блогерша Екатерина Диденко решила отметить свой день рождения «Девятом вале», банном комплексе на юге столице. В общей сложности собрались 18 человек. Виновница торжества и ее муж Валентин приготовили для гостей сюрприз, для чего привезли 25 кг сухого льда.

В девятом часу вечера несколько человек прыгнули в бассейн, и тогда в воду начали сыпать сухой лед. «Красивый эффект» обернулся трагедией: в результате химической реакции лед стал интенсивно выделять углекислый газ, помещение бассейна заполнилось дымом.

Люди начали выбегать из бассейна в коридор. Из воды выбраться было сложнее. В итоге двое гостей, 25-летние мужчина и женщина, погибли. Шестеро, в том числе муж блогерши, пострадали и сейчас находятся в больнице.