В Москве похоронили бумажную медицинскую карту

Департамент здравоохранения столицы снял видеоролик со сценой «похорон» бумажной медкарты, тем самым призывая горожан попрощаться с бумажным носителем и оформлять доступ к электронному.

Обстановка в кадре, действительно, похоронная. Сначала кажется, что люди в траурной одежде прощаются с близким им человеком. Но потом один из выступающих вдруг говорит:

«Много хорошего было сказано сегодня! Но, будем честными, последнее время она была потрепанной. Возможно, к лучшему, что это случилось».

После этого в кадр попадает «портрет» медицинской карты, с угла перехваченный черной лентой. Департамент посоветовал москвичам легко расставаться со старым, тем более что ему уже есть современная замена.

Многим ролик понравился, но нашлись и скептики, которые поинтересовались, что будут делать оптимисты, когда их полные данные появятся в Сети или, когда «карточная» система зависнет.