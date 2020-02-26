В Москве задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве проститутки

Московские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в зверской расправе над проституткой в съемной квартире. Мужчине 30 лет, он гражданин Узбекистана. Труп 36-летней женщины был обнаружен 2 дня назад в доме по Химкинскому бульвару.

Как сообщалось ранее, тело обнаружила подруга потерпевшей. Жертва с кляпом во рту была примотана к стулу скотчем. На шее имелись следы удушья, на груди – ножевые ранения. Весь пол был залит кровью, а рядом со стулом валялись презервативы.

Квартира, в которой совершено преступление, сдавалась хозяином в аренду посуточно, сообщает Лента.ру . Расследование продолжается.