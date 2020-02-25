Жительница Москвы перекусила холодцом с медицинской иглой

Направляясь утром на работу жительница Москву по имени Екатерина зашла в продуктовый магазин и купила на обед говяжий холодец в упаковке. Неизвестно, как другим, но ей попался холодец с медицинской иглой внутри, которую она чуть не проглотила.

«Сегодня утром перед работой я зашла в магазин „ВкусВилл“, который на Бутырском валу, купила кофе и холодец. В обед решила его съесть, начала и, тщательно пережевывая, достала изо рта вот эту вот иголку. Я сначала подумала, что это косточка», – рассказала Екатерина каналу « 360 ».

Обедала она вместе со своими коллегами по работе. Все они поочередно рассматривали опасную находку. Это была сломанная у основания медицинская игла длиной около 2,5 см.

Выложив фотографии холодца, чека и находки в свой «Фейсбук», Екатерина поздравила себя со вторым днем рождения, отметив при этом, что на производстве бывает всякое, но медицинская игла в пищевом продукте – это уже перебор.