В Москве женщина упала из окна жилого дома на рабочего. Оба в реанимации

Сегодня, 12:52

Александр Зуев

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В Москве женщина упала из окна жилого дома на рабочего. Оба в реанимации

В Зеленоградском АО Москвы из окна жилого дома на 4 этаже по неосторожности выпала пожилая женщина. Находящийся двумя этажами ниже в строительной люльке рабочий, проводивший в порядок фасад здания, попытался ее поймать, но неудачно. 

Пенсионерка рухнула прямо на мужчину. Люлька перевернулась, и они полетели вниз, оказавшись, в конечном итоге, на крыше магазина. Сейчас оба находятся в больнице. Состояние женщины (1946 г.р.) тяжелое, она в реанимации с травмой черепа и переломами рук. У мужчины, помимо других травм, сломана нога. 

Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщает РЕН.ТВ.

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