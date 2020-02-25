В московском тоннеле в огненном ДТП пострадали подростки

Сегодня, 10:46

Александр Зуев

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В московском тоннеле в огненном ДТП пострадали подростки

В ночь на четверг в Москве близ Чертановского проезда (юг столицы) в стену тоннеля врезался «Мерседес» под управлением 23-летнего водителя. Автомобиль загорелся. От смерти водителя и двух его несовершеннолетних (16-ти и 17 лет) пассажиров спас таксист, следовавший в попутном направлении. 

«Их вытащил таксист, который за ними ехал, после чего машина взорвалась. Он ехал за ними, и когда все это увидел, остановился и пошёл вытаскивать», – рассказал РЕН.ТВ очевидец. 

В итоге всех троих доставили в больницу. Водитель получил травму головы, один из подростков в реанимации. 

По данным канала, водителя зовут Артем Доценко. Он активные пользователь соцсетей, в которых называет себя «мажором». Любитель брендовой одежды и дерзких заездов с нарушением всех возможных правил. На одном из видео он разбрасывает из окна машины деньги.  

Москва тоннель ДТП пожар

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В московском тоннеле в огненном ДТП пострадали подростки

Сегодня, 10:46

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