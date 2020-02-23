В Москве будут судить американского студента, напавшего на полицейских

На 11 марта в Головинском суде Москвы назначено заседание по рассмотрению дела, возбужденного в отношении студента из Техаса по имени Тревор, обвиняемого в нападении на сотрудников полиции летом 2019 года.

По данным Интерфакса , о буйном молодом человеке сообщили ночью жители Ленинградского шоссе. Он размахивал руками и громко ругался с двумя женщинами. Наряд ППС попытался урегулировать ситуацию «мирным путем», однако иностранец проявил агрессию, оказав сопротивление стражам порядка. После этого его скрутили и посадили в служебный автомобиль.

По дороге в отдел американец неожиданно накинулся на водителя, порвал форменную одежду и ударил второго полицейского. Борьба с задержанным отвлекла водителя от управления автомобилем, однако он успел вовремя затормозить, предотвратив ДТП.

«В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. Было возбуждено уголовное дело о применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). На следующий день суд санкционировал его арест», – говорится в материале.

Максимальное наказание, грозящее обвиняемому, – 10 лет колонии.