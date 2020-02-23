В Москве на глазах у семьи из окна на 15 этаже выпал подросток

В московском районе Митино с 15-го этажа жилого дома упал 13-летний мальчик. Очевидцами трагедии стали его родители и младшие сестры. «Скорая помощь», вызванная взрослыми, приехала через несколько минут, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Полицейские приступили к доследственной проверке, устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе условия жизни подростка, его взаимоотношения с родителями. Тело направлено в морг на исследование. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, сообщает «Регион online ».

Днем ранее в Троицке (Московская обл.) их окна своей квартиры выпала 23-летняя женщина, мать двоих детей. По предварительным данным, потерпевшая была пьяна. Смерть наступила в результате несчастного случая.