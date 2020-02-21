Запуганный московским таксистом китаец оплатил шестикратный тариф

Сегодня, 09:06

Александр Зуев

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Запуганный московским таксистом китаец оплатил шестикратный тариф

В Шереметьево поздним вечером к только что прибывшему в Россию китайцу подошел россиянин в медицинской маске и заявил, что гостя из КНР никто не повезет из-за боязни заразиться коронавирусом. Сам он этого не боится, но возьмет с пассажира несколько больше, учитывая возможный риск. В тот момент иностранцу, прибывшему в служебную командировку, посоветоваться было не с кем, и он согласился. 

 

В итоге за 23 км пути до гостиницы китайцу было предложено заплатить 6, 25 тыс. рублей. Причем такую сумму изумленному командированному показал счетчик. Но «добрый» таксист сделал «широкий жест» и округлил итоговую стоимость до 6-ти тысяч. Они даже квитанцию выписал. 

В гостинице гражданин КНР попросил управляющего помочь разобраться, почему поездка оказалась для него столь дорогостоящей. 

«Он попросил меня помочь. Я посмотрел чеки, стал искать, как можно связаться с кем-нибудь, но это ни к чему не привело. Тогда мы позвонили в полицию, передали данные автомобиля. Из-за таких людей и складывается плохое отношение к нашей стране у приезжих», – рассказал «Комсомольской правде» управляющий. 

Он добавил, что стоимость поездки лжетаксист увеличил в 6 раз.

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