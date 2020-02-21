В Москве жестоко избили таксиста. Травматический пистолет не помог

Сегодня, 07:57

Александр Зуев

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В Москве жестоко избили таксиста. Травматический пистолет не помог

Накануне вечером в Москве в одном из дворов по 2-му Тушинскому проезду произошла стычка таксиста с пешеходами, в ходе которой был применен травматический пистолет. Водитель такси с тяжелыми травмами доставлен в больницу. 

Заехав во двор около одиннадцати вечера, таксист не очень вежливо потребовал от двух пешеходов освободить ему дорогу. Им такое обращение не понравилось. Позже словесный конфликт перерос в физический: мужчины стали избивать таксиста. Однако тот достал травмат и начал палить по обидчикам. Получив ранения, они позвали на помощь друзей, которые и избили «невежливого» водителя. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу. 

Пешеходы тоже обратились за помощью – один из них ранен в голову. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает РЕН.ТВ.

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