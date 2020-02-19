В Москве 20 китайцев сбежали из гостиничного карантина

Сегодня, 17:20

Александр Зуев

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В Москве 20 китайцев сбежали из гостиничного карантина

Накануне вечером более 20-ти иностранцев азиатской внешности были остановлены около входа на станцию метро в центре Москвы. При себе у них были документы, предписывающие им пройти карантин, для чего безотлучно находится в гостиничных номерах под наблюдением медиков. 

Однако гости из Китая решили по-своему и отправились в город. Как пояснил гид группы, они собрались на спектакль в театр на Таганке. На место были вызваны соответствующие службы. 

Но как только китайцы увидели приближающуюся медицинскую машину, бросились в свой экскурсионный автобус и уехали. Теперь в произошедшем будут разбираться компетентные органы, сообщает РЕН.ТВ.

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В Москве 20 китайцев сбежали из гостиничного карантина

Сегодня, 17:20

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