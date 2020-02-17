В Москве переодетые в гаишников бандиты избили и ограбили полковника МВД в отставке

Дерзкое и циничное преступление было совершено в Москве вечером 18 февраля. Ограбление с избиением в отношении полковника МВД в отставке было спланировано и подготовлено заранее. судя по всему. Сейчас полицейские разыскивают сразу восьмерых подозреваемых, четверо из которых могут быть в форме сотрудников ГИБДД.

По информации газеты «Комсомольская правда», вечером во вторник якобы гаишники остановили автомобиль «Лексус» под управлением полковника. Мужчина подвоха совершенно не заметил.

Помимо того, что сотрудники ГИБДД были в форме, рядом с ними стояла патрульная машина с символикой.

Изначально лже-полицейские сообщили автолюбителю, что у него не светится задняя фара. Полковник спешился, чтобы посмотреть на неисправность, и буквально спустя мгновение его затолкали в багажник собственного «Лексуса».

Четверо переодетых гаишников и столько же их подельников в черных масках на лицах вывезли свою жертву в промзону и начали избивать, пытаюсь узнать у него, где он прячет деньги и ценности. В результате грабителям все же удалось вынести из дома мужчины украшения и 4 миллиона рублей. Преступники также связали всю его семью, угрожая пистолетом.

Они скрылись на «Лексусе» полковника. Позже авто было найдено близ места преступления.

В настоящее время устанавливаются личности лиц, причастных к данному преступлению. В Москве ввели план «Перехват», но пока на след разбойников выйти не удалось.