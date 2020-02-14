Врач московской поликлиники покончил с собой из-за ВИЧ

В Москве участковый врач одной из городских поликлиник покончил с собой, не сумев смирится с фактом обнаружения у него ФИЧ-инфекции. 27-летний мужчина впал в депрессию и, по словам его знакомой девушки, последние 2 недели только и говорил о суициде.
Ситуацию осложнила реакция родителей мужчины, узнавших о его болезни. Отношения между ними разладились, и он окончательно растерялся.
Его тело было обнаружено в субботу в квартире дома по Колобовскому переулку. Труп отправлен в морг. Правоохранители проводят доследственную проверку, сообщает агентство «Москва».
Это не первый суицид среди ВИЧ-инфицированных, не сумевших из-за регулярной дискриминации адаптироваться в обществе.
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