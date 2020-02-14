В московском баре умерла девушка, выигравшая конкурс по поеданию пирожных

В выходные в одном из московских баров умерла 23-летняя девушка, принявшая участие в конкурсе на скоростное поедание пирожных. По условиям соревнования: время ограничено, количество пирожных – нет. Кто больше съест, тот и победил.

Девушка оказалась лидером, невероятно быстро проглатывая одно пирожное за другим. Ее ждал приз.

«Но в самом конце, когда время уже заканчивалось, решила съесть сразу три пирожных. Она сумела затолкать их в рот, но в этот момент поперхнулась, выплюнуть содержимое не успела и задохнулась», – рассказал ресурсу « Регион online » источник.

Все, кто был рядом, бросились ей помогать, но сделать ничего не успели. Девушка умерла. Полиция начала проверку.

Комментируя этот случай, депутат ГД Онищенко призвал владельцев кафе и ресторанов отказаться от подобных конкурсов. Запретить их нельзя, поскольку это будет воспринято как посягательство на право самовыражения. Тем не менее, поедание на скорость чего бы там ни было для человека, находящегося не вершине эволюции, является занятием низкого уровня.