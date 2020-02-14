В Москве рухнула мачта сотовой связи вместе с рабочими

Сегодня, 08:48

Александр Зуев

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В Москве рухнула мачта сотовой связи вместе с рабочими

Накануне вечером в Москве на ул. Малыгина упала сотовая вышка вместе с двумя специалистами, проводившими на ней наладочные работы. Оба при падении получили смертельные травмы. Позже выяснилось, что конструкция рухнула из-за внешнего воздействия. 

 

Как сообщает РЕН.ТВ, виновником происшествия стал водитель автомобиля «Мерседес», проезжавший мимо и зацепивший страховочный трос. Владельцем автомобиля некто Суриков. После падения мачты он остановился и дождался приезда экстренных служб. 

Правоохранители начали проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. Полиция пока не комментирует инцидент.

Москва вышка сотовой связи обрушение

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В Москве рухнула мачта сотовой связи вместе с рабочими

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