В Москве рухнула мачта сотовой связи вместе с рабочими

Накануне вечером в Москве на ул. Малыгина упала сотовая вышка вместе с двумя специалистами, проводившими на ней наладочные работы. Оба при падении получили смертельные травмы. Позже выяснилось, что конструкция рухнула из-за внешнего воздействия.

Как сообщает РЕН.ТВ , виновником происшествия стал водитель автомобиля «Мерседес», проезжавший мимо и зацепивший страховочный трос. Владельцем автомобиля некто Суриков. После падения мачты он остановился и дождался приезда экстренных служб.

Правоохранители начали проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. Полиция пока не комментирует инцидент.