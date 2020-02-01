В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме

В воскресенье в храм, расположенный на Бакунинской улице, забежал мужчина и прямиком направился к алтарю. Его попытались остановить, но он стал размахивать ножом и ранил двух прихожан, помогавших священнику в алтаре (алтарников).

«Забежал человек, направлялся он целенаправленно к алтарю, открыл дверь и напал на алтарника. Мы увидели, как он ногой толкнул дверь (алтаря). Забежал в капюшоне в красном и начал там крушить», – приводит РЕН.ТВ слова одной из прихожанок.

У протерпевших колото-резанные раны спины и рук. «Скорая помощь» отвезла их в больницу. Самого священника в этот момент в алтаре не было, он по словам очевидцев, находился в исповедальной.

Какова была цель нападавшего, пока неизвестно. Он задержан и доставлен в полицию. Как отметили некоторые прихожане, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. Начато расследование.