Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

В четверг в одну из московских больниц поступила с травмами 32-летняя женщина. Врачи поставили в известность полицию. Потерпевшая по имени Виктория рассказала правоохранителям, что накануне подверглась нападению группы неизвестных мужчин в электричке, направлявшейся из столицы в Тверь.

По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание. Очнулась, как выяснилось, только на следующий день в каком-то поезде, но уже в Москве. Обратилась за помощью к проходящим мимо людям, и они вызвали скорую.

Медики подтвердили, что обнаружили на теле женщины травмы, свидетельствующие о сексуальном насилии. Полицейские приступили к розыску подозреваемых, сообщает РЕН.ТВ .