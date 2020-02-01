В Москве недовольный зарплатой слесарь бросил в начальника гранату

Сегодня, 13:52

Александр Зуев

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В Москве недовольный зарплатой слесарь бросил в начальника гранату

Сантехник одной из московских жилищных компаний, решивший, что заслуживает большей зарплаты, зашел в контору к начальнику и пожаловался на недооцененность своих трудовых успехов. Поскольку слесарь был в нетрезвом состоянии, начальник попросил его выйти. Тогда визитер напрямую потребовал поднять ему зарплату. Руководитель отказался. 

«Ну, сейчас ты умрешь!», – заявил сантехник и вынул из кармана гранату Ф-1. 

Далее он дернул за кольцо и бросил к ногам начальника предмет, похожий на гранату. Раздался взрыв, полетели осколки, которые странным образом оставили на ногах мужчины лишь несколько царапин. 

Пьяного «гранатометчика» задержали. Начато расследование. В полиции объяснили, что граната не была боевой, передает Пятый канал.

Москва слесарь граната

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