В Москве недовольный зарплатой слесарь бросил в начальника гранату

Сантехник одной из московских жилищных компаний, решивший, что заслуживает большей зарплаты, зашел в контору к начальнику и пожаловался на недооцененность своих трудовых успехов. Поскольку слесарь был в нетрезвом состоянии, начальник попросил его выйти. Тогда визитер напрямую потребовал поднять ему зарплату. Руководитель отказался.

«Ну, сейчас ты умрешь!», – заявил сантехник и вынул из кармана гранату Ф-1.

Далее он дернул за кольцо и бросил к ногам начальника предмет, похожий на гранату. Раздался взрыв, полетели осколки, которые странным образом оставили на ногах мужчины лишь несколько царапин.

Пьяного «гранатометчика» задержали. Начато расследование. В полиции объяснили, что граната не была боевой, передает Пятый канал.