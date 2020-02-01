В Московском аэропорту не пустили на рейс таджика-трансвестита

В одном из аэропортов столицы сотрудники зоны контроля не пустили на рейс до Краснодара таджика, представшего перед ними в женской одежде, с длинными волосами, макияжем и женскими украшениями.

Однако причина отказа гражданину Таджикистана в посадке в самолет заключалась не в его внешности, а в том, что он предъявил на контроле паспорт, выписанный на имя мужчины. То есть, налицо несоответствие документа с образом его хозяина. Сотрудники предположили, что перед ними родственница мужчины, решившая по каким-то причинам воспользоваться его паспортом.

Вместо того, чтобы пойти в туалетную комнату и смыть с себя всю косметику, молодой человек стал убеждать, что он – это он, просил позвонить его маме, предлагал снять отпечатки пальцев для идентификации его личности… Но этот не помогло, самолет улетел без него, сообщает «Вечерняя Москва ».