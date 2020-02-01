Приемная мама избила первоклассника за корявое написание буквы «ж»

Сегодня, 17:05

Александр Зуев

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Приемная мама избила первоклассника за корявое написание буквы «ж»

Москвичка 59-ти лет излупцевала ремнем 7-летнего приемного сына до такой степени, что тот попал в больницу. Его спина, шея, лицо были покрыты кровоподтеками и представляли собой сплошной синяк. В больницу мальчика привезли в конце января, но известно об этом инциденте стало только сейчас. 

Согласно информации РЕН.ТВ, сам мальчик объяснил, что мама избила его за то, что он никак не может научиться выписывать красивую букву «ж» в прописях. По словам ребенка, она и раньше поднимала на него руку. 

Приемных родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение опекунских обязанностей. Кроме того, ситуацию в семье начали изучать сотрудники социальных служб. Ребенка решили пока оставить в медучреждении, поскольку его нахождение в семье признано небезопасным.

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