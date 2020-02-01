Приемная мама избила первоклассника за корявое написание буквы «ж»

Москвичка 59-ти лет излупцевала ремнем 7-летнего приемного сына до такой степени, что тот попал в больницу. Его спина, шея, лицо были покрыты кровоподтеками и представляли собой сплошной синяк. В больницу мальчика привезли в конце января, но известно об этом инциденте стало только сейчас.

Согласно информации РЕН.ТВ , сам мальчик объяснил, что мама избила его за то, что он никак не может научиться выписывать красивую букву «ж» в прописях. По словам ребенка, она и раньше поднимала на него руку.

Приемных родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение опекунских обязанностей. Кроме того, ситуацию в семье начали изучать сотрудники социальных служб. Ребенка решили пока оставить в медучреждении, поскольку его нахождение в семье признано небезопасным.