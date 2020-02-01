В Москве установят крупнейшее в Европе колесо обозрения

Сегодня, 17:34

Александр Зуев

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В Москве установят крупнейшее в Европе колесо обозрения

Примерно через год на ВДНХ начнет функционировать самое большое в Европе «чертово колесо». Для него уже придумано название – «Солнце Москвы». По данным градостроителей, высота колеса составит около 140 м, а полный оборот вокруг оси растянется по времени на 18 мин. 40 сек. 

«Колесо обозрения «Солнце Москвы» больше, чем аттракцион. Например, можно будет арендовать кабинку для романтического ужина или фотосессии», – говорится на сайте stroi.mos.ru

Также любителям новых впечатлений будут предложены уроки «высотной» йоги. Не забыли и о детях. Для них во время путешествия на высоту птичьего полета предусмотрены обучающие познавательные программы. 

Колесо войдет в состав обширного комплекса с кинотеатром, выставочными помещениями, центром для детей, кафе и закусочными. Из указанных зон по траволатору (движущейся бесступенчатой дорожке) можно будет за короткое добраться к месту посадки на колесо обозрения.

Москва ВДНХ колесо обозрения

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