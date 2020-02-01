В Москве за крупную взятку арестован следователь по особо важным делам

Один из столичных судов в пятницу удовлетворил ходатайство СКР и арестовал следователя Кадырова, работавшего в управлении по СВАО Москвы. Его обвиняют в получении взятки, размер которой превысил 4 млн. рулей. Накануне задержанному было предъявлено обвинение.

Следователь был задержан во вторник сразу после получения денег.

«По данным следствия, 4 февраля следователь по особо важным делам получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 4,3 млн рублей (особо крупный размер). Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности его родственника», – говорится в сообщении СКР.

Разработка должностного лица велась оперативными сотрудниками МВД и ФСБ. Против Кадырова возбуждено дело по ст. 290 УК.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство следственного управления, в котором работал обвиняемый, добавили в пресс-службе.