В Москве за крупную взятку арестован следователь по особо важным делам

Один из столичных судов в пятницу удовлетворил ходатайство СКР и арестовал следователя Кадырова, работавшего в управлении по СВАО Москвы. Его обвиняют в получении взятки, размер которой превысил 4 млн. рулей. Накануне задержанному было предъявлено обвинение.
Следователь был задержан во вторник сразу после получения денег.
Разработка должностного лица велась оперативными сотрудниками МВД и ФСБ. Против Кадырова возбуждено дело по ст. 290 УК.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство следственного управления, в котором работал обвиняемый, добавили в пресс-службе.
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