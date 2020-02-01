В Москве за крупную взятку арестован следователь по особо важным делам

Сегодня, 14:47

Александр Зуев

0

Image
В Москве за крупную взятку арестован следователь по особо важным делам

Один из столичных судов в пятницу удовлетворил ходатайство СКР и арестовал следователя Кадырова, работавшего в управлении по СВАО Москвы. Его обвиняют в получении взятки, размер которой превысил 4 млн. рулей. Накануне задержанному было предъявлено обвинение. 

Следователь был задержан во вторник сразу после получения денег. 

«По данным следствия, 4 февраля следователь по особо важным делам получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 4,3 млн рублей (особо крупный размер). Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности его родственника», – говорится в сообщении СКР. 

Разработка должностного лица велась оперативными сотрудниками МВД и ФСБ. Против Кадырова возбуждено дело по ст. 290 УК. 

Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство следственного управления, в котором работал обвиняемый, добавили в пресс-службе.   

Москва следователь взятка

Лента

Мальчик встал на колени перед учителем, отпрашиваясь в туалет

Сегодня, 16:12

Орангутан подал руку человеку, «застрявшему» в болоте

Сегодня, 15:35

В Москве за крупную взятку арестован следователь по особо важным делам

Сегодня, 14:47

Новая Motorola Razr 2019 выдержала всего лишь 27 000 сгибаний

Сегодня, 14:19

В Москве студента первого курса избили до комы

Сегодня, 13:53

Сходил в кино: в Москве с карты иранца списали за билет более 100 тыс. рублей

Сегодня, 13:47

Hyundai презентовала новую Hyundai Creta

Сегодня, 13:40

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle