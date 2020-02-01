Сходил в кино: в Москве с карты иранца списали за билет более 100 тыс. рублей

Гражданин Ирана 22-х лет, временно проживающий в Москве, решил купить билет в кино в интернете и потерял сто тысяч, передает РЕН.ТВ . Молодому человеку не повезло – выбирая сайт, торгующий билетами, он наткнулся на аферистов.

Зайдя на понравившийся ему ресурс, и выбрав фильм, который хочет посмотреть, иранец ввел запрашиваемую информацию со своей карты и стал ждать завершения операции. Однако неожиданно на мониторе высветилось сообщение об ошибке, и сего счета было списано 9 тыс. рублей. Затем злоумышленник извинился за сбой в системе и под предлогом возвращения денег снял с банковской карты потерпевшего еще одну сумму, на этот раз 95 тысяч.

Молодой человек обратился в полицию. Там зарегистрировали заявление и возбудили дело по факту кражи.