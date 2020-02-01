В Москве будут отслеживать работу таксистов в онлайн-режиме

Сегодня, 10:00

Александр Зуев

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В Москве будут отслеживать работу таксистов в онлайн-режиме

В Москве разрабатывается система слежения за работой таксистов. С ее помощью правоохранители будут видеть, сколько времени тот или иной водитель работает без отдыха, имеется ли у него водительское удостоверение установленного образца и страховка. 

В мэрии пояснили, что в ходе специальных проверок выявлены многочисленные случаи, когда таксист, отработав полную смену (до 10 часов) у одного агрегатора, затем переключается на другого. После запуска системы, это станет невозможным. 

«Это никак не затронет агрегаторы, но они будут понимать, сколько данный водитель отработал у другого агрегатора, отдохнул он или нет... Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки», – сказал «Известиям» заммэра Москвы Максим Ликсутов. 

По его словам, система будет поэтапно запущена в течение нынешнего года. 

Кроме того, с помощью системы будет ужесточен контроль за эксплуатацией каршеринговых машин, которые чаще других попадают в ДТП. За руль уже не сможет сесть человек, лишенный прав. такие случаи будут отсекаться и наказываться, добавил чиновник.

Москва такси система слежения

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