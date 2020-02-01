В Москве задержаны врачи, похитившие онкопрепараты на сумму более 100 млн. рублей

В Москве пресечена преступная деятельность группа медиков, которые, используя мошенническую схему, похищали и сбывали через аптеки лекарства, предназначенные для онкобольных. Мероприятия по разработке расхитителей осуществлялись при взаимодействии с правительством столицы.

«Оперативниками установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты. Затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы», – говорится в сообщении МВД РФ.

Материальный ущерб от хищений, по предварительным подсчетам, составил более 100 млн. рублей.

В рамках возбужденного дела по статье УК «мошенничество» правоохранители провели более 10-ти обысков по месту жительства задержанных, в больницах и местах реализации похищенного. Изъято более 3,5 тыс. упаковок лекарственных средств.

Подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.